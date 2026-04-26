Van por más Calles Felices en La Misión

“Las y los vecinas tienen hoy la fe, la esperanza, pero sobre todo, el poder y la decisión de cambiar su realidad. No hay nada que agradecer, nada que suplicar, hay que exigir lo que les corresponde”, expresó el alcalde, Ángel Torres, en el arranque de los trabajos de una calle más en el fraccionamiento La Misión.

Al dar el banderazo de inicio, junto a las y los habitantes, el presidente Ángel Torres destacó que hoy el “pueblo es el que manda, es el corazón que late en este Ayuntamiento, un Ayuntamiento ciudadano, en donde las y los ciudadanos tienen la decisión de construir una mejor ciudad”, enfatizó.

De la misma forma, Ángel Torres externó su agradecimiento al pueblo por permitir entrar en su corazón. “No me voy a cansar de decirles que las calles que hoy se construyen es lo que por justicia les corresponde”, enfatizó.