Van por nuevo récord mundial de quesillo en Pijijiapan

El municipio de Pijijiapan buscará de nueva cuenta lograr una marca mundial por el queso de hebra más grande nunca antes hecho, el objetivo es producir mil 500 kilos, cifra que duplica a los 636.2 alcanzado por Oaxaca, quien mantiene el actual Record Guinness.

Este evento se llevará a cabo el próximo 29 de agosto en el campo el milenio de dicho municipio, a partir de las 3 de la tarde, donde se espera recibir a un aproximado de seis mil asistentes.

De acuerdo con el secretario de Turismo del Estado, Segundo Guillén Gordillo, estimó que en esta ocasión participen un total de 80 obreros que tendrán un máximo de ocho horas para alcanzar la cifra mundial.

Mejoras

En comparación con el Record Guinness alcanzado en el 2023, para esta ocasión se mejoraron las técnicas de enrollado y también la capacidad de la máquina, la cual, dijo, es más eficiente y rápida que la utilizada anteriormente.

Sobre la derrama económica, el funcionario explicó que se estima poco más de los seis millones de pesos en el sitio por el tema de lo que se consume, el hospedaje y el traslado, la cadena de valor que involucra el turismo.

También explicó que el rol de inversión para la promoción de este evento es superior a los 30 millones de pesos. Detalló que para la difusión se cuenta con el respaldo de la Secretaría de Turismo de México.

Insumos

Por su parte el presidente municipal del municipio costero, Carlos Alberto Albores Lima, aseguró que se utilizará cerca de mil 500 litros de leche para la tonelada y media de “quesillo”, con miras a producir más si las condiciones de tiempo, clima y funcionamiento de la máquina lo permiten.

También detalló que se espera la participación aproximada de 20 productores de lácteos y sus derivados, quienes tendrán una exposición gastronómica en este mismo espacio.

Se indicó que la importancia de llevar a cabo este evento, revaloriza el trabajo de las familias que dependen de esta actividad y pone en el ojo del mundo no solo a Pijijiapan, sino a Chiapas como uno de los principales estados productores del queso de hebra.