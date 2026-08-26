Van por Récord Guinness en quesillo

La tercera prueba quedó lista en el municipio de Pijijiapan, esto a cuatro días de que se lleve a cabo el evento que intentará romper un nuevo Récord Guinness con la elaboración de la bola de quesillo más grande del mundo.

Las actividades se llevarán a cabo este 29 de agosto en el campo deportivo Nuevo Milenio, a fin de que las personas puedan presenciar esta hazaña.

El gobierno municipal de Pijijiapan, que dirige Carlos Alberto Albores Lima, invitó a la población a que acuda al evento y se sugirió a las personas que lleven “tupper” para disfrutar del quesillo.

La idea es superar los más de 636 kilos que tiene Oaxaca como marca, recordando que hace un par de años Pijijiapan impuso un récord que superó los 500 kilos de quesillo.

Ahora el planteamiento es hacer la hebra de quesillo más grande del mundo y se prevé utilizar el próximo 29 de agosto alrededor de mil 500 kilos del producto.

Las autoridades informaron con anterioridad que el próximo sábado a las tres de la tarde se llevará a cabo el evento, donde podrían asistir alrededor de unas seis mil personas.

Datos de la Secretaría de Turismo (Sectur) de Chiapas indican que el personal que estará en todo el proceso contará con un aproximado de ocho horas para romper el Récord Guinness.

Aunque se estima una derrama económica inmediata de seis millones de pesos por lo que implica este esfuerzo, sobre todo en ocupación hotelera y consumo, la proyección mayor está centrada en el rol de inversión que podría superar los 30 millones de pesos (mdp).

Estos eventos, además, pretenden resaltar el trabajo de las familias que se dedican a la producción del quesillo y de otros productos lácteos que permiten generar economía en la región.