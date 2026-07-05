Vapeo, adicción con riesgos reales

Lorena Andrade, psicóloga y responsable del área de salud mental y adicciones de la jurisdicción sanitaria número 1, señaló que el uso de vapeadores o cigarrillos electrónicos entre la población joven representa un riesgo para la salud, debido a las sustancias tóxicas que contienen y a los efectos que generan en el organismo.

En entrevista, explicó que muchos adolescentes han dejado el tabaco convencional por el vapeo, atraídos por los olores y sabores como kiwi o fresa, lo que ha enmascarado el consumo de nicotina y otras sustancias.

Andrade advirtió que estos dispositivos funcionan con baterías y contienen compuestos que el cuerpo no absorbe de manera natural, lo que provoca daños pulmonares más rápidos que el tabaco tradicional.

Consecuencias

La especialista mencionó que el consumo de los llamados “vapes” puede derivar en edema pulmonar y problemas respiratorios graves, cuyas complicaciones suelen manifestarse con mayor intensidad en edades tempranas.

Además, indicó que el uso recurrente genera un mecanismo adictivo que incrementa la ansiedad, en lugar de reducirla, y afecta la salud emocional de los jóvenes.

Andrade destacó que los adolescentes aún se encuentran en proceso de desarrollo físico y mental, con la corteza prefrontal sin completar su maduración, lo que limita su capacidad de juicio y toma de decisiones. Esto, agregó, influye en su relación social, familiar y personal.

Ante una situación de consumo, la psicóloga recomendó acudir a cualquier profesional de la salud, como psicólogos o psiquiatras, y subrayó la importancia de eliminar el estigma hacia la atención psiquiátrica, ya que muchos jóvenes inician el vapeo por problemas de ansiedad sin reconocerlo como un trastorno de salud mental.