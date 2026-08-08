Variable pero permanente, el servicio del SAT

La oficina del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Chiapas atiende a 530 citados al día, más unos 300 ciudadanos que sin cita realizan trámites simplificados.

Disminución

Existe una disminución de citas con respecto al año pasado, lo cual atiende a una reducción de empleados, aunque se trata de compensar con jóvenes del Servicio Social, en cualquier caso se ofrecen diversos servicios que resuelvan las necesidades de la ciudadanía, explicó el personal operativo.

En fechas recientes, se agilizó la emisión de la Constancia de Situación Fiscal y otorga facilidades a los contribuyentes que tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico).

Más solicitado

Personal del SAT confirmó que, entre los trámites más solicitados destaca la Constancia de Situación Fiscal (CSF), aunque este trámite como otros, se pueden realizar desde el Portal del SAT, Oficina Virtual, SAT ID, Chat y SAT Móvil.

Para la inscripción de RFC y e.firma, los usuarios podrían solicitarla con la credencial para votar vigente. La renovación de la e.firma de personas físicas, cuando tenga menos de un año de vencida, puede realizarse por los canales remotos: Portal SAT y SAT ID.