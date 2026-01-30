Variante de cáncer de mama ataca a mujeres jóvenes

Más de cuatro mil 878 muertes en un solo año colocan al cáncer de mama triple negativo metastásico como la variante más letal de esta enfermedad en México, refirió Eliza Puente, directora de Fundación Cima; explicó que es un subtipo que avanza con rapidez y afecta a mujeres cada vez más jóvenes.

Indicó que inciden la falta de diagnóstico oportuno y barreras de acceso al tratamiento. “Esta variante tiene una incidencia preocupante en mujeres jóvenes menores de 40 años, y aún hay regiones del país donde no existen los medios para detectarla y tratarla oportunamente”.

Esta variante no responde a terapias hormonales ni dirigidas, toda vez que sus células carecen de receptores hormonales y HER2.

Mortalidad

Solo en el año 2022, ese subtipo representó entre el 12 y 23 por ciento de los 31 mil 43 nuevos casos de cáncer de mama registrados en el país y que se estima que ocasionó cuatro mil 878 muertes ese mismo año, lo que representa el 62 % del total de decesos por cáncer de mama registrados en México, tanto en mujeres como en hombres.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la detección y tratamiento oportunos de los casos de cáncer de mama reducen la mortalidad y la mayoría de las personas no experimentarán ningún síntoma mientras el cáncer esté todavía en fase temprana.

Diagnóstico

El diagnóstico del subtipo triple negativo requiere una biopsia con estudios de inmunohistoquímica. Contar con esta información desde el primer contacto con el sistema de salud es clave para definir tratamientos oportunos y mejorar la calidad de vida.

Por ello, especialistas insisten en la importancia de promover revisiones periódicas, mastografías anuales y la autoexploración constante. Urgen políticas públicas que mejoren la atención integral.