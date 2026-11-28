Las enfermedades vasculares siguen siendo un tema de desconocimiento entre la población e incluso entre los médicos de primer contacto, situación que complica aún mas poder otorgar un diagnóstico certero, advirtió la doctora Aleyna Fabiola González Ruiz, angióloga y cirujana vascular y endovascular.

Explicó que aunque se está despertando más conciencia, la angiología es una especialidad nueva y no hay suficientes herramientas para que los médicos accedan a información actualizada.

González Ruiz señaló que antes se creía que las varices eran solo cuestión de edad o herencia, pero aclaró que son una enfermedad que debe tratarse y que “las arañitas” no son solo un problema estético, sino médico, porque algo más tienen de fondo.

Algunas señales de enfermedades vasculares, dijo, que pueden ser: pies hinchados, cambios de coloración y heridas que no sanan, sobre esto alertó las complicaciones que puede tener con la diabetes si no se tratan a tiempo.

Destacó que la revisión oportuna ha permitido evitar progresiones y angioplastias, que son costosas como un cateterismo de corazón.