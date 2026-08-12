Varios factores inciden en efectos de un sismo

Diversos factores como el epicentro y la profundidad, influyen en la magnitud y daños que puede dejar un sismo, tal como sucedió con los terremotos registrados en Venezuela, México y Colombia, con magnitudes de entre 7.2 y 7.4, dejando graves daños en aquellos países de Sudamérica, a diferencia de México.

Avith Mendoza Ponce, profesora-investigadora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), comentó que un punto importante es qué tan lejos está el epicentro de ciudades con alta densidad poblacional.

En el caso del sismo registrado el 17 de julio en Chiapas, el epicentro fue en el mar, en la placa tectónica de Cocos, lejos de ciudades bastante pobladas como Tuxtla Gutiérrez, eso disminuye la energía que viaja sobre la superficie y con ello, los daños a estructuras.

Colombia

También influye la profundidad, en el caso de Chiapas no pasó de los 40 kilómetros, en Colombia, desafortunadamente el epicentro estuvo muy cerca de varias ciudades importantes como Manizales, Pereyra, Montenegro, Cali, a una profundidad relativa de 110 kilómetros, eso, aunque fue un factor para la magnitud, si hubiera sido más superficial, el desastre hubiera sido peor.

Tipo de suelo

Otro factor que se debe tomar en cuenta es el tipo de suelo en el que están asentadas las ciudades, si es poco compacto o sólido y plano, las ondas sísmicas se amplifican provocando un movimiento más violento. En una misma ciudad se puede sentir más o menos el movimiento si es una zona rocosa o arcillosa.

Se requiere hacer un estudio para saber cómo reaccionaría una ciudad denominado microzonificación sísmica. En el caso de Chiapas, un factor a favor es que su geografía es montañosa y rocosa, lo que forma una especie de barrera para las ondas sísmicas.

Eso pasó en Colombia, en las zonas planas es donde se registraron los mayores daños, incluso con fenómenos de licuefacción, que refiere a la formación de una especie de arena movediza, por el movimiento de arena y agua, lo que puede provocar que edificios enteros se hundan o ladeen.

La investigadora comentó que el sismo de Colombia se dio a más de 100 kilómetros de profundidad, la población en superficie experimentó los diferentes tipos de ondas que genera, P, S y superficiales.

La intensidad percibida depende de la ubicación de cada persona, hay una cuestión geométrica, por ejemplo, en una ciudad sobre una cuenca rudimentaria las ondas serán más intensas porque rebotan, aumentando el tiempo de movimiento.

Mecanismos

Avith Mendoza dijo que los tres sismos, Chiapas, Venezuela y Colombia ocurrieron con distinto mecanismo. El de Venezuela fue lateral o transformante, en donde dos placas se movieron lateralmente. El de Chiapas fue por un mecanismo inverso, por el choque de dos placas tectónicas. En Colombia también fue por un choque de placas, pero son diferentes y por lo tanto se mueven a distinta velocidad.

Explicó que en Colombia fue la placa Nazca, oceánica y muy densa, que se está hundiendo por debajo de la placa Sudamericana. Esta tiene fracturas, que fue la causa del sismo de este lunes.