Varios procesos para titularte por experiencia

En este 2026 se estarán abriendo nuevos procesos de inscripción para que las personas que egresaron del nivel superior puedan obtener su titulación por experiencia laboral, enfatizó el representante en Chiapas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Raúl Bonifaz.

En el caso del Colegio Nacional de Integración Profesional (Conaip), serán varios periodos para inscribirte, presentar los exámenes y obtener los resultados.

Las fechas son las siguientes: del 15 de enero al 20 de marzo; el segundo, del 23 de marzo al 30 de mayo. Para el tercer periodo será del 1º de junio al 31 de julio. También hay otros procesos para los siguientes meses.

Página

Para las personas interesadas, pueden conocer más detalles en la página http://Conaip.com.mx o llamando al número 55-5264-7496.

El proyecto va dirigido a las personas que cuenten con estudios concluidos en el nivel de licenciatura o quienes quedaron con la carrera trunca. Incluye a quienes adquirieron los conocimientos por experiencia laboral o de manera autodidacta.

El examen escrito tendrá un costo de tres mil pesos en una primera etapa; para una segunda fase está la evaluación práctica con un precio de 18 mil pesos.

Después de concluir los exámenes, se enviará el expediente a las autoridades educativas para hacer válido el título profesional.

Requisitos

Para formar parte de la inscripción, debes de pagar los derechos de la evaluación, tener acta de nacimiento, CURP, certificado de bachillerato e identificación oficial vigente.

Bonifaz comentó que el acuerdo incluye al Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Coneval) y en este caso, las solicitudes de ingreso se manejan del 20 al 24 de abril y del 20 al 24 de julio. En su sitio oficial (Ceneval.edu.mx) están todos los detalles o se puede preguntar al 55-3000-8700.

El representante de la SEP en Chiapas, comentó que las personas que hayan adquirido sus conocimientos en el área profesional donde están, podrán participar en el proceso de titulación.