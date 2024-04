Vasectomía, ¿efectos inmediatos?

Conforme han avanzando los años, los varones en edad reproductiva han comprendido las ventajas y los beneficios que brinda la vasectomía. Un método de planificación familiar, que ayuda a tener una paternidad responsable.

Con lo antes mencionado, personal del hospital “Dr. Rafael Pascasio Gamboa” pondrá en marcha una jornada permanente sin bisturí.

Campaña

Javier Chirino Ovando, médico en el Distrito de Salud núm. 1, explicó que en el marco de la celebración del Día del Padre (que es en el mes de junio) se llevará a cabo una megacampaña para que puedan sumarse los varones a la vasectomía sin bisturí. Se espera para el 6 de ese mes operar, al menos, a 50 hombres.

Explicó que, como parámetro, en el 2018 se sumaron 79 pacientes, para 2020 la cifra subió a 100 personas, y el año pasado fueron 280; número que se espera superar en este 2024. Una vasectomía sin bisturí consiste en cortar los conductos deferentes, es decir, aquellos espacios que llevan los espermatozoides al exterior cuando el hombre eyacula.

Procedimiento

El procedimiento no lleva más de 20 minutos, es un método sencillo y no se requiere de quirófano. El paciente llega caminando y sale de igual manera, con el entendido de que debe reposar cuatro horas y debe aplicarse hielo en el área local. Después de tres días puede regresar a sus actividades habituales.

Para quienes estén interesados, pueden preguntar en el hospital “Dr. Rafael Pascasio Gamboa”, en el área de Planificación Familiar, desde las dos de la tarde hasta las ocho de la noche. Lo que se pide de documentación es: copia de INE, CURP y comprobante de domicilio (con eso se abre un expediente e historial clínico).

Los efectos de la vasectomía no son inmediatos. Después de una semana de operación se hace un seguimiento para supervisar que no haya infección, dolor o algún edema. Posteriormente, la persona puede iniciar su actividad sexual, pero ya de forma protegida.

Esto quiere decir que el paciente se tiene que cuidar así por tres meses o 25 eyaculaciones, lo que ocurra primero. Tiene que usar en ese tiempo algún método de protección. Una vez que termine ese periodo, hay que hacerse un estudio con el cual se analice el semen, para ver que ya no existan espermatozoides. Si todo sale bien, se da de alta al paciente.

La vasectomía evita que haya un embarazo no planeado, pero no previene las infecciones de transmisión sexual (ITS). Lo que se ha observado en el sector salud, es que hay personas de entre 20 y 45 años que están acudiendo a este proceso para tener una buena planificación familiar.