Vecinos bloquean calle por registro abierto

Vecinos y comerciantes de la 12.ª Norte, esquina con la 7.ª Poniente en el centro de Tapachula, bloquearon la vialidad este lunes para exigir la reparación de un registro abierto de Teléfonos de México (Telmex), el cual representa un peligro para los transeúntes, la medida causó un mayor caos vehicular en distintas partes de la ciudad, donde hay incomunicación por las obras que se realizan.

En el caso de los vecinos, Margarita Suárez Valencia, dio a conocer que el agujero lleva más de 8 meses sin ser atendido, a pesar de que se ha hecho el reporte, lo que ha provocado múltiples accidentes, ya que personas han caído por la falta de señalamientos

Incidentes

Dijo que en el registro abierto han caído carros, motocicletas y gente de la tercera edad que viene al mercado, quienes en un descuido caen y han sufrido además de los golpes, algunas fracturas, por ello, han decidido protestar para ser escuchados.

Asimismo, indicó que, con las lluvias del pasado domingo, un registro de drenaje se abrió, pero afortunadamente personal del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), llegó a repararlo, ya que varios conductores cayeron en el agujero.

Exigió la intervención inmediata de Telmex y del gobierno municipal para que tapen el registro abierto, de lo contrario no van a abrir la vialidad, ya que están molestos como ciudadanos que se exponga la integridad física de los transeúntes.