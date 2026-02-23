Vecinos defienden área verde ante proyecto municipal

Ante el probable proyecto de ampliar el panteón municipal de San Cristóbal en el cual se usaría un terreno ubicado en el barrio de Fátima, vecinos de la zona se reunieron para rechazar el cambio de uso de suelo de un campo que, desde hace un año, han rehabilitado como área de deporte para jóvenes y adultos de toda la ciudad.

Hechos

Durante la tarde del miércoles, Alejandro Aguilar, presidente del consejo de participación vecinal del barrio de Fátima, recibió una llamada de parte del ayuntamiento para solicitarle una reunión a solas. Sin embargo, por cuestiones de agenda le fue imposible.

Alejandro Aguilar señala en entrevista que la propia llamada le pareció algo extraño porque no suele recibir ese tipo de llamadas del ayuntamiento.

Poco después, a través de los medios de comunicación que tiene el barrio de Fátima, uno de los más grandes de San Cristóbal, una vecina informó que personal de Protección Civil municipal (PC), incluyendo el director Pablo Reyes, se encontraba en el área verde que los vecinos han rehabilitado como zona de recreación y deporte desde hace un año.

Alejandro Aguilar llegó al lugar y le preguntó al director a qué se debía la visita sin invitación, cuestionamiento que se tomó a ofensa y provocó burla de parte de personal de PC. Aguilar le indicó a Pablo Reyes que se debía pedir permiso porque estaban tomando fotos dentro del campo.

Poco después, Alejandro Aguilar recibió información de parte de personal del ayuntamiento de San Cristóbal señalando que las fotos que se estaban recabando eran con la intención de proponerle al gobierno estatal hacer una extensión del actual panteón municipal en ese terreno.

Ante los hechos, vecinos del barrio se reunieron y expresaron su rechazo a un proyecto de ese tipo. Aguilar señala que las propias leyes estatales prohíben que un panteón esté dentro de la mancha urbana.

Indica que la presidenta Fabiola Ricci, a quienes vecinos también vieron en el lugar tomándose fotos, no puede actuar con dolo y que antes de proponer cualquier proyecto, se debe poner a debate con los vecinos y no solo con el propio representante.

Apoyo ciudadano

Después de lo expuesto, el ayuntamiento no se ha acercado a aclarar los hechos, sin embargo, distintos vecinos de barrios del norte y sur de la ciudad han mostrado su apoyo a los habitantes del barrio de Fátima.