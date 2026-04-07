Vecinos exigen claridad sobre tala de árboles

En los últimos dos meses, habitantes del barrio de San Antonio y del Cerrito de San Cristóbal han observado la tala de árboles en el lugar, que representa uno de los pulmones de la ciudad. A través de videos e imágenes vecinos evidenciaron la actividad, misma que la directora de Ecología y medio ambiente, Jade Cantú, dijo que podría deberse a una de las tres acciones de poda que se realizan en la zona.

En entrevista, la funcionaria indicó que en el cerrito de San Cristóbal se realizan tres actividades por parte de distintas instancias gubernamentales, entre ellas la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que hace poda y libranza de todos los árboles que están debajo de sus líneas.

Estas acciones se han realizado tanto en la parte baja y alta del cerrito. Jade Cantú explicó que la CFE contrata a externos quienes no suelen usar uniforme o gafete, sin embargo, cuando se acercan a ellos se identifican como parte de la Comisión.

“El problema con CFE es que cambian mucho de superintendente y hacen rotación de quienes toman decisiones y cada que lo cambian es empezar a hacer estas gestiones”, explicó la directora, quien agregó que pocas veces les avisan sobre cuándo realizarán poda, por lo que tampoco se lo pueden comunicar a los vecinos.

Del mismo modo, Cantú dijo que se han tenido pláticas con la CFE ya que suelen dejar los restos orgánicos pese a que ya se les indicó en que dirección dejar lo talado.

Acción contra incendios y de seguridad

Otra de las acciones que se han hecho en la zona tienen que ver con el tema de la seguridad, pues la libranza tiene como propósito permitir las visibilidad las cámaras de C5 y se realiza por la propia dirección de Ecología, quienes portan uniforme rojo o chamarras con el logo del municipio.

La tercera activad está a cargo de la Comisión Nacional Forestal, que realiza brechas corta fuego las cuales consisten en hacer cortes de rama para evitar el salto de las llamas. El personal de dicha institución porta camisa amarilla y pantalón verde.

La directora recordó que para la dirección es difícil identificar denuncias hechas en redes sociales y que lo mejor es comunicarse al 911 o llevar una denuncia escrita a las oficinas. Recalcó que se guardan tanto los datos del denunciante como del denunciado, a menos que la procuraduría o la fiscalía se lo solicite.