Vecinos exigen clausura de gasera

Habitantes de la calzada Conasupo y avenida Politécnico de la colonia San José Terán viven con temor, tras un grave incidente ocurrido la noche del 1º de noviembre frente a las instalaciones de la empresa Gas Com, hecho que pudo haber terminado en tragedia y que ha sido seguido de presuntas intimidaciones hacia la comunidad.

De acuerdo con testimonios recabados, alrededor de las 21:00 horas, una pipa de la empresa salió de manera brusca del portón principal, quedando atascada y liberando un sonido agudo similar a un escape de gas. Testigos del hecho señalaron que el conductor de la unidad y otros tres empleados –incluyendo a la encargada y una despachadora– presentaban evidentes signos de estar intoxicados, luego de que, presuntamente, consumieron bebidas alcohólicas dentro del establecimiento.

El suceso generó pánico entre los residentes, ya que la zona se encontraba concurrida debido a las festividades del Día de Muertos y la tradicional “calabacita”. “El miedo a una explosión fue real. Varios de nosotros, incluyendo adultos mayores y personas con discapacidad, sufrimos crisis nerviosas”, relataron los afectados.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, al mando del comandante José Vázquez, quienes solicitaron el apoyo de Tránsito y Protección Civil (PC) para atender la emergencia.