Vecinos exigen prontitud en construcción de cancha

Tras constantes quejas formales por parte de los habitantes del fraccionamiento Lomas del Huitepec por retrasos y fallas en la construcción de un domo, personal de Obras Públicas de San Cristóbal y un representante de la desarrolladora asistieron al lugar para darle solución a las inconformidades.

En la reunión estuvo presente Antonio Mazariegos, por parte de la dependencia municipal, quien externó que ya se le han hecho llamadas de atención a la constructora responsable, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y cuyo represente, Antonio Hernández, mostró resistencia.

Así lo expresó la mesa directiva de la colonia, quienes señalaron entre otros aspectos, las goteras del domo, la falta de un buen sistema de filtrado de agua y el hecho de que no se instaló la cantidad de piso previsto en el expediente técnico.

Por lo mismo no han recibido la obra, que inició en diciembre de 2025 y cuya entrega estaba planeada para marzo de este año. Sin embargo, el abandono por parte de la constructora ha retrasado la finalización del proyecto con un costo de un millón 473 mil pesos.

Retraso evidente

Durante la junta, el representante de Obras Públicas informó que el contratista ya no cuenta con más tiempo para entregar la obra, siendo el único que queda para cerrar el año 2025, dado que la auditoría inicia el jueves.