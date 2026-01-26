Vecinos exigen retiro de topes irregulares

Habitantes de la zona Norte Oriente de Tuxtla Gutiérrez, junto con usuarios del transporte público y conductores particulares, hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales para que retiren los topes instalados recientemente sobre la Calzada al Sumidero, ya que no cumplen con las especificaciones técnicas oficiales y están causando daños a los automotores.

Denunciaron que estas obras fueron realizadas por particulares sin supervisión, por lo que presentan dimensiones fuera de la norma.

Según los lineamientos de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, los topes deben tener una altura máxima de 10 centímetros y una longitud mínima de 3.70 metros, además de contar con señalización vertical y horizontal. Los instalados en esta vía exceden la altura permitida y carecen de la inclinación gradual necesaria, según verificaron automovilistas.

La situación se agrava por el estado de la calzada, la cual ya presentaba baches, drenajes rotos y un firme irregular. Los topes mal diseñados, según los afectados, incrementan el riesgo de accidentes, provocan daños en suspensiones, llantas y sistemas de escape.