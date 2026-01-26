﻿﻿
Vecinos exigen retiro de topes irregulares

Enero 26 del 2026
Estas obras fueron realizadas por particulares sin supervisión. CP
Habitantes de la zona Norte Oriente de Tuxtla Gutiérrez, junto con usuarios del transporte público y conductores particulares, hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales para que retiren los topes instalados recientemente sobre la Calzada al Sumidero, ya que no cumplen con las especificaciones técnicas oficiales y están causando daños a los automotores.

Denunciaron que estas obras fueron realizadas por particulares sin supervisión, por lo que presentan dimensiones fuera de la norma.

Según los lineamientos de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, los topes deben tener una altura máxima de 10 centímetros y una longitud mínima de 3.70 metros, además de contar con señalización vertical y horizontal. Los instalados en esta vía exceden la altura permitida y carecen de la inclinación gradual necesaria, según verificaron automovilistas.

La situación se agrava por el estado de la calzada, la cual ya presentaba baches, drenajes rotos y un firme irregular. Los topes mal diseñados, según los afectados, incrementan el riesgo de accidentes, provocan daños en suspensiones, llantas y sistemas de escape.

