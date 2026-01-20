Vecinos inconformes por instalación de válvula de agua

Un grupo de vecinos de la colonia El Relicario se dio cita en la calle El Sumidero, para protestar contra la instalación de una válvula de agua de parte del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam), argumentando que en otras colonias este tipo de obras provocan desabasto del líquido vital.

Silvia Coronel Hernández, habitante de la misma, indicó que en la zona les llega el servicio un día sí y un día no, por lo que temen que con la instalación de esta válvula se les corte otros más. Este temor proviene de lo que han expresado otras colonias como La Pradera en donde, señalan, después de la instalación el servicio ha sido cada vez más irregular.

Coronel Hernández también cuestionó la minuta firmada por el representante de colonia y la prontitud con la que se firmó. “Por eso se llama minuta, porque los vamos a discutir, ver en qué nos favorece y qué no”, agregó.

Postura

El ingeniero Milton Gómez López, a cargo del área técnica de Sapam y quien atendió a los inconformes, dijo que la válvula tiene la función de enviar agua a familias que por años no han tenido de forma regular el servicio.

La instalación, explicó, es un refuerzo de un pozo del parque de feria con el manantial de La Kisst. También que la información se distribuyó entre algunos vecinos, pero que, del mismo modo, se debía escuchar a los que estaban en contra. Para eso se tendrá otra reunión para escuchar sus temores, dejando en claro que con la instalación no se interrumpirá el servicio.

A su vez, los inconformes señalaron que en las colonias donde se pretende enviar el servicio, como la 5 de Marzo y Vista Hermosa, existen pozos profundos que pueden ser aprovechados por Sapam.