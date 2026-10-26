Vecinos piden atender problema de aguas negras

A pesar de las gestiones, denuncias y solicitudes, vecinos de las colonias Pintoresco y Doroteo Arango, localizadas al sur oriente de la ciudad de Tapachula, señalan que durante los últimos cuatro años han tenido que soportar los malos olores de las aguas negras por el colapso de los drenajes, lo que causa afectaciones en la salud de niños y adultos mayores.

Apuntan que en las ultimas dos administraciones municipales no se ha tenido respuesta al problema de aguas negras, drenajes tapados y olores insoportables.

“Es justamente al medio día cuando el problema se agrava”, comentó doña Cecilia Aguilar, una de las vecinas de la zona, quien dijo que el riesgo no es solo es por caminar entre las aguas negras, sino que también hay problemas en la salud, gastrointestinales y muchos más.

“Las aguas que en ocasiones corren por las calles y otras más están estancadas acarrean enfermedades, hay viento o sol, el olor es insoportable que incluso penetra a las viviendas y causa malestar en todo momento, pero principalmente cuando se ingieren los alimentos. Hay casos de niños con problemas de salud en la piel a pesar del tiempo que llevan conviviendo con este problema”, refirió.

Afectados

Entrevistado al respecto, Pablo Cortés Arellano afirmó que para encauzar el agua se colocó un bordillo y un montículo con plástico que la conduce a una alcantarilla cercana, sin embargo, esto no es la solución porque es solo un pequeño intento de evitar mayores afectaciones, ya que el bordillo afecta el paso vehicular y hace que el tráfico sea lento.

“Las aguas encharcadas o que corren por las calles son un peligro constante, estamos viviendo la contaminación, los malos olores que la verdad es insoportable y aunque hemos solicitado a las autoridades, tanto de obras públicas, del Comité de Agua Potable y Alcantarillado e incluso de salud, sin que nadie nos atienda”, expresaron.

El último documento enviado señaló fue el 13 de octubre, mismo que fue dirigido a la ingeniera Claudia Alejandro Chol Robledo, directora del Área Operativa de Coapatap, con atención al director general, Héctor Manuel Lazos Cota. El documento fue sellado y firmado, pero, aseguró, ha sido ignorado.