Vecinos piden presura en construcción de puente

Vecinos de nueve colonias ubicadas al norte de San Cristóbal de Las Casas se manifestaron la mañana del viernes para exigirle a las autoridades la presura en la construcción del puente que facilita la conexión entre el centro de la ciudad y comunidades como Bochil, Larráinzar y Chenalhó.

Señalaron que después del banderazo de inicio, ocurrido en septiembre, se les prometió que la obra iniciara al día siguiente, sin embargo, hasta el momento, no han hay avances.

Gabriel Santiz, representante de la colonia el Vergel, indicó que en su momento no se les informó sobre el tiempo estimado de la construcción. Asimismo, pese a que conocieron al ingeniero encargado del proyecto, se les comunicó que, tras el rechazo del contrato, están en búsqueda de un nuevo contratista.

Omisión

En entrevista Gabriel Santiz narró que desde mayo de 2025 representantes de las colonias El Vergel y Nueva Maravilla le entregaron a la alcaldesa Fabiola Ricci un documento donde le informaban sobre la mala condición del puente, un par de meses antes de su colapso.

Pese a que la edil les dijo que ya tenía la documentación lista para ser enviada al gobierno estatal, cuando los habitantes entablaron comunicación con las instancias les informaron que en ningún momento recibieron el diagnóstico referido.

Ante lo que consideran un abandono, las nueve colonias dieron una semana de plazo para atender la problemática. “Al día de hoy no hemos visto que nos den obras, El Vergel no ha tenido obras, nos han negado las obras”, agregó Gabriel Santiz.