Vecinos rechazan derribo de árbol

Vecinos del barrio Colón en la capital, manifestaron su inconformidad por el derribo de un árbol de mango realizado por personal de Protección Civil Municipal, al considerar que la medida fue innecesaria y que bastaba con realizar una poda para eliminar cualquier riesgo.

Emilio Cancino, representante del barrio Colón, explicó que los habitantes de la zona habían solicitado atención de las autoridades debido a que las ramas del árbol rozaban las líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Sin embargo, señaló que la petición ciudadana nunca contempló la eliminación total del ejemplar.

“Nosotros no estamos de acuerdo con el derribo. Aunque era un árbol grande, con una poda adecuada y mantenimiento constante se podía reducir el riesgo de colapso y evitar cualquier situación de peligro”, expresó.

Consideraron que la decisión de retirar completamente el árbol contradice la necesidad de conservar las áreas verdes, especialmente en un contexto de altas temperaturas y fenómenos climáticos cada vez más extremos.

En este sentido, recordó que la ciudad enfrenta problemas recurrentes relacionados con lluvias intensas y escurrimientos, particularmente en zonas cercanas a los márgenes de los ríos Sabinal y Potinaspak, por lo que consideró necesario fortalecer la cobertura vegetal en lugar de reducirla.

Por su parte, personal de Protección Civil informó que el derribo se realizó tras una evaluación técnica debido a la inclinación del árbol, su cercanía con la red eléctrica y el riesgo de colapso durante la actual temporada de lluvias.

Además, indicaron que el ejemplar representaba una amenaza para una vivienda ubicada frente al sitio.

De acuerdo con trabajadores de la dependencia, antes de cualquier intervención se realiza una inspección conjunta con la Secretaría de Medio Ambiente, instancia que determina si procede una poda parcial o el derribo total del árbol.