Vegetación riparia debe ser protegida: Joaquín Zebadúa

El diputado federal Joaquín Zebadúa Alba comentó que presentó una iniciativa para modificar la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que tiene aplicación en todo el territorio nacional, para que la vegetación que se conoce como riparia, que crece en los márgenes de los cuerpos de agua, tenga un estatus de protección especial.

La idea es que árboles de diversas especies que crecen en los márgenes y llanuras de inundación de los cuerpos de agua sean protegidos con recursos públicos para que ya no pase lo que ocurrió en otros momentos, que los removían para limpiar los cauces, generando así mayor arrastre de sedimentos.

Recordó que hace cinco décadas aproximadamente toda la vegetación riparia del río Grande en la meseta Comiteca fue removida para poder rectificar con maquinaria el cauce del arroyo y eso ocasionó problemas graves hasta la fecha.

“Queremos que sea protegida y que haya recursos para su protección, para este tipo de iniciativas, para dispersión, vigilancia, que nos ayuden a consolidar los aludes de los ríos, los cauces de los ríos”.

Proyecto de revitalización

Se deben recuperar los corredores biológicos donde pequeños mamíferos, reptiles, aves habitan; tal es el caso del río Sabinal de Tuxtla Gutiérrez, que dijo es importante rescatar, por lo que decidió sumarse al proyecto de revitalización que promueven instituciones, empresarios, activistas y sociedad.

Dijo que cuando fue alcalde de Berriozábal hizo las gestiones para el retiro de todas las descargas de hogares sobre el río Bochil, que es el que atraviesa el municipio y es afluente del Sabinal, y dejaron muy encaminada una planta de tratamiento de aguas residuales que descargaba sobre el mismo.

Llamó a la población a involucrarse en las iniciativas que buscan recuperar espacios como el Sabinal y sus andadores.