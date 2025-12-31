Velatorios gratis para trabajadores del IMSS

El IMSS en Chiapas y el Sindicato de Trabajadores firmaron un nuevo acuerdo que incorpora servicios funerarios gratuitos a los beneficios de la base trabajadora, explicó la titular de la Jefatura de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, Ana Balboa Orduña.

“El hecho de que los trabajadores como parte de sus derechos, puedan hacer uso del velatorio del propio IMSS, es producto del diálogo y la buena relación que mediante la solidaridad aporta soluciones a momentos complicados para las familias de nuestros trabajadores”.

Convenio

Este acuerdo se logró, detalló, luego que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) Sección XIV, firmaran un convenio que fortalece la colaboración institucional en favor de la base trabajadora y de sus familias.

El acuerdo integra un paquete de beneficios orientado a dar certeza, acompañamiento y respaldo en situaciones que requieren apoyo inmediato, con el propósito de mejorar las condiciones laborales y fortalecer la protección social del personal.

Ana Balboa Orduña destacó que este avance consolida la relación con el SNTSS y reafirma el compromiso de construir espacios laborales más seguros, justos y solidarios.

Por su parte, el secretario general de la Sección XIV, Sergio Sindy Sánchez Aguilar, señaló que el convenio incorpora la absorción completa del servicio, lo que permite mejorar la atención y agilizar procesos vinculados con las necesidades del personal, con soluciones más rápidas y eficientes.