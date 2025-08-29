Ven cambio radical en la seguridad del estado

En su más reciente visita al estado de Chiapas, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, destacó el trabajo que ha hecho el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en los temas referentes a la seguridad.

Desde el día que rindió protesta al cargo el mandatario chiapaneco, dijo el diputado federal, en Chiapas comenzaron los operativos importantes.

“Me dicen compañeras y compañeros que ya se perciben en el ámbito social, un cambio radical en la seguridad”, detalló.

Más actividades

En el mes de septiembre, comentó, iniciará el análisis de la reforma que mandó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y que está vinculada con el cobro de piso y la extorsión.

El diputado federal consideró que en este año la presidencia de México y la gubernatura de Chiapas han tenido un buen desempeño.

Desencuentro

Respecto del altercado entre los senadores Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña, comentó que cualquier tema de violencia es algo que no se debe dar; en los parlamentos, dijo, lo que se tiene que hacer es dialogar con debate.

Las diferencias de opiniones se dan, agregó, pero con el debate es cómo se pueden dirimir las diferentes posiciones.

Acaba un periodo

Sobre el cierre de sus actividades al frente de la Cámara de Diputados, consideró que se hizo el trabajo legislativo con equidad, serenidad y intercambio de ideas, pero siempre con respeto.

Lo destacado, resaltó, fue la última sesión, donde se presentó un reconocimiento de diversos grupos parlamentarios a las acciones que se hicieron desde la Presidencia de la Cámara de Diputados.

“Se percibió por todos los diputados y diputadas que fue un trabajo con justicia, que fue un trabajo que permitió a todos tener los espacios que conforme a la ley procede”, remarcó.