Ven venezolanos esperanza de cambio en su país

Para los venezolanos varados en Tapachula en espera de una resolución de sus solicitudes de asilo en México, la detención del presidente de ese país, Nicolás Maduro, representa una esperanza de recobrar la libertad y el desarrollo, aunque también mostraron su preocupación por sus familiares.

En los últimos años, miles de ciudadanos de esa nación sudamericana tuvieron que abandonar sus lugares de origen a causa de la problemática política, social y económica, siendo Estados Unidos uno de los destinos, aunque ante las nuevas políticas instrumentadas por Donald Trump, ya no pudieron continuar.

Clima de tensión en Venezuela

La mayoría de ellos señalan que tienen comunicación con sus familias, quienes les indican que prevalece un clima de tensión e incertidumbre, luego de los ataques a bases militares y la captura de Maduro, que es trasladado a la Unión Americana para ser procesado por delitos de narcotráfico, entre otros.

Consideran que cualquier cambio en Venezuela necesitará tiempo y una reestructuración profunda del sistema de gobierno, que en los últimos años se vio afectada por las políticas económicas que los obligaron a emigrar en busca de mejores oportunidades para ellos y sus familias.

Retornar, imposible

Elison Cardoso, quien llegó a Tapachula desde principios del año pasado y sigue en espera de su regularización de estancia, descarta que pueda retornar rápidamente a su país, ya que espera que se restablezca la estabilidad.

Al igual que él, son cientos de migrantes venezolanos que iniciaron procesos de solicitudes de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Instituto Nacional de Migración (INM), sin embargo, han pasado meses sin que les den una respuesta.

A través de los medios de comunicación se enteraron de la detención de Nicolás Maduro, por lo que a pesar de la lejanía permanecen atentos a la situación que atraviesa su país y sus familias que permanecen allá.

Consideran que ello representa una esperanza de un cambio en el régimen político, económico y social, pero éste llevará tiempo, mientras tanto seguirán esperando su regularización de estancia en territorio mexicano.