Vence barreras y concluye el bachillerato

A pesar de enfrentar una discapacidad física e intelectual desde la infancia, Ángel de Jesús Clemente Gómez culminó sus estudios de nivel medio superior, convirtiéndose en un ejemplo de perseverancia y superación para su comunidad.

El joven, de 17 años de edad y originario del municipio de Cintalapa, concluyó la preparatoria en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) N.º 24, donde obtuvo el certificado que lo acredita como técnico en Ofimática.

Para trasladarse diariamente a la escuela, Ángel de Jesús utiliza una silla de ruedas adaptada con un mecanismo de bicicleta que impulsa con sus manos, lo que le permitió asistir de lunes a viernes a clases. Además, dedicó parte de su tiempo a colaborar como voluntario en una base de auxilio, brindando apoyo a la ciudadanía.

Logro

La entrega de su certificado, realizada el pasado miércoles, representó uno de los momentos más importantes de su vida, logro que fue reconocido por compañeros y docentes, quienes destacaron el esfuerzo y la constancia demostrados durante su formación académica.

“La discapacidad nada tiene que ver con la educación. Si tienes una meta la puedes cumplir. Me motivó mucho ser el primer graduado con discapacidad; en ocasiones hubo bullying, pero eso me impulsó a seguir adelante y terminar. Invito a los padres de familia que tienen hijos con discapacidad a apoyarlos para que cumplan sus sueños y no los limiten”, expresó.

Ángel de Jesús adelantó que continuará preparándose para concluir la carrera de Técnico en Urgencias Médicas (TUM), con el propósito de integrarse de manera profesional a una corporación de auxilio y servir a la población.