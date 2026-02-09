Vendrán más limpias en policías municipales

Las limpias y revisiones en el actuar de las policías municipales en Chiapas se mantendrán durante el sexenio, adelantó el secretario de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

"Nosotros vamos a seguir siempre con la limpia, yo creo que hasta del sexto año si Dios me da la oportunidad y el señor gobernador me da la oportunidad de continuar y de terminar la administración, seguramente van a seguir habiendo detenciones, esto es algo permanente", remarcó.

Cero impunidad

Aparicio Avendaño no descartó que se puedan cometer errores por parte de los elementos, sin embargo, se ha puesto ejemplo con las detenciones de personal de los municipios, de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la propia Secretaría.

"Vamos a trabajar de manera frontal, yo he hablado con los mandos de todas las direcciones y las subsecretarías que conforman la Secretaría de Seguridad del Pueblo", remarcó Aparicio Avendaño.

Con los trabajos de inteligencia que se han hecho, enfatizó, se ha logrado hacer trabajo preventivo. Los vuelos que se están realizando, es prevención y disuasión del delito, lo mismo los patrullajes que se llevan a cabo.

Y lo que surge, agregó, también se atiende y el 100 % de los homicidios que han ocurrido en el estado han sido aclarados con detenciones puntuales.

"El gobernador es un hombre que está completamente enfocado en el tema de seguridad, más todo lo que está viendo la alfabetización; está viendo muchos temas, pero está muy enfocado en esto", resaltó.

Aparicio Avendaño remarcó que el gobierno actual ha realizado los aseguramientos sin distinción de grupos criminales, pero la Secretaría cuenta con la autoridad moral y ante cualquier acción delictiva habrá una reacción.