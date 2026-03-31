Veneran al Justo Juez en el templo de La Merced

Católicos provenientes de varios municipios y otras entidades del país, asistieron este lunes al templo de la virgen de La Merced en San Cristóbal de Las Casas, para venerar al Justo Juez, cuyo día principal fue este lunes 30 de marzo.

La celebración es una de las tradiciones más antiguas en la ciudad, entre los creyentes de la fe católica, que acuden todos los lunes a la veneración de la imagen, en busca de ayuda ante situaciones de difícil solución.

Como en otros años, acudieron personas provenientes de varios municipios; Tapachula, Acala, Chiapa de Corzo, Cintalapa, así como de otras entidades del país

Algunos lo hacen con veladora en mano, otros con flores para agradecerle al abogado de los casos difíciles los favores recibidos durante el año.

A la fiesta del Justo Juez acuden también comerciantes para vender sus productos, como la foto de la imagen, así como veladoras, manojos de albahaca y manzanilla, entre otros.

Los devotos del santo formaron largas filas durante todo el día, para poder ingresar al templo de La Merced, ubicado en la zona del Centro Histórico de San Cristóbal de Las Casas.