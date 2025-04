Venezolanos buscan apoyo para retornar

Para cientos de venezolanos que permanecen varados en Tapachula, algunos de ellos desde hace ocho meses, el sueño americano terminó y por ello solicitan al gobierno de su país y al de México que los ayude a retornar.

En una manifestación en la Estación Migratoria Siglo XXI, con pancartas en mano pidieron al presidente Nicolás Maduro que envíe aviones a Tapachula para que los lleve de regreso a su patria.

Sadi Junior Ramuerna y Wilmary Villa explican que son cientos los venezolanos (entre hombres, mujeres, adultos mayores y niños, algunos de ellos con discapacidad) que quieren regresar porque “aquí no tenemos ninguna oportunidad de trabajo ni condiciones para vivir; no podemos pagar ni las rentas y no nos alcanza para la comida”.

Sostuvieron que desde el mes de enero iniciaron una recolección de firmas, de las cuales existen más de 600 anotados para retornar, pero calculan que son varios miles de esa nación los que permanecen varados en la frontera sur mexicana y no hay oportunidades de que puedan continuar al centro de México o a los Estados Unidos, en donde se les cerró el paso para ingresar.

“No tenemos ningún papel para irnos, no contamos con permiso de las autoridades migratorias. Lo que queremos es que nos envíen un avión a Tapachula y de aquí retornar, porque hacerlo caminando, corremos más riesgos que cuando venimos de allá”, explicaron.