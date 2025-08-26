Venta de becerros se reactivó para ganaderos

Después de que se trabajó para controlar a la plaga del gusano barrenador en Chiapas, se ha reactivado la venta de becerros limpios y sanos hacia diversas zonas del país, resaltó el titular de la Oficina de la Representación en Chiapas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Obilfrido Gómez Álvarez.

Recordó que en el 2024 comenzaron a tener reportes del parásito, y desde esa fecha se puso la alerta máxima en materia de sanidad, lo que derivó en muchos operativos.

“Todos los becerros pasan por puntos de verificación que traemos a través de Senasica, y hay un tratamiento previo; ya van curados, con un repelente vamos a llamarle”, remarcó.

Acciones preventivas

Actualmente, enfatizó, el trabajo conjunto que se ha hecho entre autoridades locales, nacionales e internacionales ha permitido mitigar a la plaga.

Además, dijo, la intervención del sector ganadero y de pequeños productores con sus reportes sobre cualquier brote de la mosca y del gusano barrenador, permite a una comisión internacional llevar la asistencia técnica y curación.

En el caso de Chiapas, destacó Gómez Álvarez, los becerros que se venden se mandan al centro y norte del país, y es una actividad que está reactivada con los cuidados sanitarios que demanda la normatividad.

Aunque todavía hay casos de gusano barrenador en la entidad, se están atendiendo de manera oportuna los animales y se ponen las localizaciones para hacer las liberaciones de las moscas estériles.

Moscas estériles

Actualmente se están liberando alrededor de 40 millones de moscas estériles cada semana, y la función es que se reproduzcan con hembras silvestres para evitar la cadena de dispersión de la plaga.

En Chiapas se ha reactivado una planta para la producción de estos insectos, y se espera que en el primer semestre de 2026 se tengan las instalaciones en condiciones óptimas para liberar alrededor de 100 millones de moscas cada semana.

Cuando un ganado se enferma, aclaró, no significa de manera directa sacrificar al animal, se debe tratar al ejemplar para evitar otras consecuencias para el productor.

Este parásito no solo puede enfermar los bovinos, puede hacer lo mismo con otras mascotas y hasta con los seres humanos en caso de tener heridas abiertas y de estar en zonas donde circula la mosca que transmite las larvas.

Respecto de la carne de res, enfatizó que la que se vende en Chiapas es de buena calidad y los rastros no sacrifican a los animales que van enfermos de gusano barrenador.