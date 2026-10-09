Venta de fauna silvestre aumenta en redes

Cada vez es menos frecuente la venta de fauna protegida en los mercados de la costa chiapaneca; sin embargo, la comercialización se ha trasladado a las redes sociales.

De acuerdo a relatos, la venta de loros, cuchas, cotorras y hasta guacamayas en internet deja ganancias de hasta 20 mil pesos o más por cada temporada.

Problemática

La falta de vigilancia, operativos y acciones para evitar el saqueo permiten que tanto en la zona costera como en la zona de la sierra de Tapachula continúe el comercio ilegal.

Puntualizan que la comercialización de animales silvestres deja ganancias de entre 15 y 20 mil pesos por temporada.

El campesino Raymundo, quien se dedica a trabajar en los cultivos de café, señala que existen árboles y espacios donde ya ubican los nidos de las especies y los saquean.

Aunque reconocen el riesgo de la actividad ilegal, la sigue practicando porque existen personas intermediarias que los buscan directamente para vender estas especies e incluso hay encargos.