Venta de mariscos no ha sido la esperada

Piden a la población comprar sus productos en los mercados tradicionales. Diego Pérez / CP

Comerciantes de pescados y mariscos dan a conocer que en este 2025 las ventas de estos productos no han sido las esperadas, a pesar de que no hubo incremento en los costos.

De acuerdo con Miguel Ángel Ruiz Pérez, presidente de la Asociación de Introductores de Pescados y Mariscos del Mercado del Norte, de Tuxtla Gutiérrez, esta Cuaresma ha estado bastante floja en comparación con años anteriores. Sin embargo, esperan que con la llegada de la Semana Santa se logre un repunte durante estos días de vacaciones.

“Invitamos a la población a que venga, que se anticipe para comprar sus productos este fin de semana, ya que en la Semana Santa realmente no se alteran los costos, pero nos saturamos de clientes y a veces es incómodo pasar con tanta gente”, expresó.

Manifestó que lo que más consumen los tuxtlecos es la mojarra tilapia, y que estas son provenientes de granjas, por lo que el frente frío no impacta en su costo; no obstante, detalló que el mal clima sí afecta a los productos de captura, ya que las lanchas no pueden entrar a pescar por el mal tiempo y ello encarece los costos.

Costos accesibles

Explicó que la mojarra tilapia tiene bajos costos, debido a la cercanía de las presas La Angostura, Malpaso y Chicoasén, en donde estas se producen, por lo que hay mucha producción en estos momentos.

Asimismo, dijo que la población debe tener cuidado al elegir sus pescados y mariscos para evitar consumir un producto en mal estado. “Debe estar consistente el aroma característico de un pescado y revisarle la agalla que esté completamente roja o rosadita, hay que olerlo, pues posee un olor característico, y así evitar enfermarse”.

Recomendó comprar en los mercados tradicionales de Tuxtla, ya que se garantiza el buen estado de los productos por las constantes inspecciones que llevan a cabo las autoridades sanitarias.