La tradición festiva y la costumbre del uso de la pirotecnia son riesgos que se incrementan en fiestas de fin de año, toda vez que en cualquier punto de las calles y mercados se convierten en venta de estos artefactos. En Tapachula es común observarlos en los sitios públicos, en las calles e incluso en las tiendas de abarrotes a pesar del peligro que esto representa, tanto para quienes los compran como para quienes están cerca de las vendimias.

En entrevista, la delegada de Protección Civil, Julissa Esther Briones Magaña, dio a conocer que conforme se acercan las celebraciones de navidad y año nuevo se ha incrementado la venta de pirotecnia en los mercados públicos, convirtiéndose en riesgo de que estos detonen en un polvorín, puestos con venta de diferentes productos en la actualidad en los centros de abasto San Juan, Sebastián Escobar y Tianguis Tapachula se han convertido en una gran exposición.

En esa zona del comercio se concentran un gran número de puntos de venta, señaló que ante esta situación se ha destinado una pipa en un punto estratégico para atender algún incidente a causa de la pirotecnia.

La autoridad competente de dar permisos para la comercialización y venta de juegos o productos pirotecnia es la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), aunque en estos casos la mayoría de los productos son introducidos a México de contrabando.

A Protección Civil le corresponde únicamente verificar que se cumplan con las medidas de seguridad para mitigar riesgos por el uso y manejo de los productos que se expenden, pero que corresponden a la autoridad federal implementar y coordinar acciones en contra de la irregularidad, el uso y manejo de pólvora y artefactos.

La entrevistada señaló que PC ha iniciado con recorridos de vigilancia en los mercados públicos para evitar cualquier accidente o explosión, que se cumplan con las medidas preventivas y evitar tragedias como los que han ocurrido en años anteriores o en otros lugares donde se pierden vidas.

Indicó que se ha pedido a los comerciantes de pirotecnia que cuenten con un extintor, una cubeta de agua, una cubeta de arena, señalamientos de no fumar, y mantener despejadas las salidas de emergencia y rutas de evacuación, no mantener los productos expuestos al sol, no almacenar grandes cantidades de estos productos y no saturar los conectores.