Venta de útiles incrementará en el mes patrio

Tomando en cuenta que este lunes inicia el ciclo escolar 2025-2026, el presidente de la Asociación de Papelerías y Librerías en el estado de Chiapas, Julio Sánchez Esquinca, informó que las familias están acudiendo a realizar las compras de los útiles escolares, aunque con gastos mínimos.

Comentó que identificaron que madres y padres de familia han comprado materiales pero de a poco, y han dado prioridades a algunos artículos.

Compartió que se espera que en estos días se detone la compra de los útiles, al considerar que algunas escuelas todavía están presentando la lista de materiales.

Sánchez Esquinca refirió que antes una lista de útiles escolares para preescolar era de unos mil 500 y hasta dos mil pesos, sin embargo, en la actividad se ha reducido hasta un 40 %.

Una “compra mínima”, explicó, está vinculada con el hecho de que hay familias que tienen dos o tres hijos, además de que los artículos que se piden están aumentando. En algunas escuelas piden hasta productos de limpieza.

Venta de útiles se extenderá

Sánchez Esquinca enfatizó que la venta de útiles en esta temporada se extenderá, incluso se prevé que haya datos más concretos a finales del mes de septiembre.

El presidente de la Asociación de Papelerías y Librerías en Chiapas explicó que la lista más robusta que se tiene es la de preescolar, debido a que hay más materiales de enseñanza. Para el caso de primaria, va conforme a los grados y con una diferencia más marcada para quinto y sexto.

Los insumos para estudiantes de secundaria, dijo, cambian y están más asociados a las libretas o equipos electrónicos, pero de materiales didácticos es menor.

Sánchez Esquinca comentó que han observado que la venta de materiales se atrasó en esta temporada, sin embargo, esperan que en las quincenas vayan surtiendo los insumos que requieren sus hijos e hijas en las escuelas.

Finalmente y tomando en cuenta la venta de años anteriores, comentó que las papelerías cuentan con el inventario suficiente para abastecer de los productos a las familias.