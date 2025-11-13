Venta navideña invade negocios de la capital

Pinos de navidad, tiras de luces, esferas y hasta inflables de renos han comenzado venderse en los negocios del centro de Tuxtla Gutiérrez, a lo largo de tres cuadras solo un puesto exhibe unas prendas revolucionarias alusivas al 20 de noviembre.

Hay árboles de navidad de diversos precios, tamaños y diseños. Los más pequeños de un metro se ofrecen en 300 pesos, le sigue el de dos metros en 700, 900 y mil 200 pesos, la diferencia de precios varía en los diferentes diseños, ya que algunos están pintados de blanco simulando la nieve y suelen ser más abundantes en las ramas sintéticas.

Por los pasillos de los negocios se han colocado esferas de todos los colores, por lo general son vendidas en cajas de 24 a 48 esferas, su precio ronda por arriba de los 200 pesos.

Las series de focos navideños son colocados en las entradas de los negocios para que las personas observen los colores, extensión y modelos. La caja de 10 metros cuesta al rededor de 250 pesos, la de 28 metros hasta en 600 pesos.

Negocios

José Roberto, trabajador de una de estas tiendas del centro, explicó que durante sus cuatro años laborando siempre al término del día de muertos comienzan a colocar los productos navideños porque muchas familias adornan con anticipación.

“Incluso varios negocios comienzan a adornar y exhibir los productos de navidad desde octubre”, reveló el vendedor.

Explicó también que tratan de comenzar las ventas al menos tres quincenas antes de navidad, esto para que las personas acudan con tiempo y la venta de productos reditúe en lo invertido.

Respecto a la procedencia de los productos, dijo que la mayoría proviene del centro del país, sin embargo reconoció que cada vez más los productos chinos han ganado terreno, debido a la accesibilidad de los precios pero cuestionó su calidad.

De acuerdo al estudio denominado “El pulso del consumidor” en promedio, el 50 por ciento de las personas gasta en esta temporada cerca de mil 830 pesos en decoraciones, lo cual representa un reto para la economía de las familias chiapanecas.