Ventana fresca, antesala de calores extremos

Frida María Velázquez Hernández, jefa del Departamento de Monitoreo de Riesgos de Protección Civil (PC) Chiapas, llamó a la población a prepararse para la entrada de la Primavera que se prevé con fuertes calores, en tanto concluyen las ventanas de bajas temperaturas derivadas de los frentes fríos.

La funcionaria estatal recordó que en la actualidad Chiapas se encuentra en la transición del Invierno a la Primavera, sobre el frente frío número 41 de un total de 48 pronosticados.

Por ello, dijo, la entidad se encuentra en una ventana de temperaturas frescas y lluvias, sobre todo en las zonas Norte, Selva y Altos, sin embargo este escenario no necesariamente se repetirá con el resto de frentes fríos anunciados, pues en muchos casos estas masas de aire no llegarán a la totalidad del territorio estatal.

“El secretario de Protección Civil Mauricio cordero nos ha instruido trabajar de manera coordinada para analizar todos los posibles escenarios, para actuar de manera preventiva en favor de las y los chiapanecos”, dijo.

Pronóstico

Explicó que actualmente se registraron lluvias y descenso de temperaturas, por lo que de manera coordinada con autoridades municipales, la Secretaría de Protección Civil (PC) atiende estos escenarios.

De la misma manera dijo se prevé una intensa llegada de calores en la temporada de Primavera que podrían ser acompañas de vientos, situación que se convierte en un escenario de alerta por incendios.

Sobre todo porque estas fechas son coincidentes con la práctica de quemas en parcelas, las cuales son programadas por lo ciclos agrícolas para el mes de marzo.

Recordó en este contexto que el Gobierno de Chiapas tiene sanciones severas para quienes provoquen incendios, por lo que instó a los productores coordinarse con sus Comités Humanistas de Protección Civil, los cuales podrán darles el acompañamiento a su sus acciones.

Por último, llamó estar atento a las redes oficiales de Protección Civil, mediante las cuales se dará información oficial del estado ambiental.