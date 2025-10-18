Ventas online una dura competencia

Los comercios locales han buscado reinventarse ante el crecimiento potencial de las ventas online. “Es una competencia a la que hay que responder para no quedarse rezagados”, apuntó el presidente de la organización Procentro, Aníbal Enrique Núñez Mejía.

En entrevista el comerciante del centro de Tapachula expuso que a partir de la pandemia del covid-19 a nivel global se generó un proceso de transformación en los hábitos de consumo de la población, ante esta situación difícil los comercios en Tapachula han tenido que adaptarse y reinventarse para mantenerse competitivos el mercado.

Un aumento considerable

Aseguró que la venta online ha experimentado un aumento considerable en los últimos años y en Tapachula no ha sido la excepción, por ello, los comercios han tenido que responder a esta tendencia para no quedarse rezagados.

“Los comercios en Tapachula han tenido que reinventarse y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo de la población, donde la venta de productos a través de redes sociales y otras plataformas ha tenido un crecimiento importante”, abundó.

Estrategias

Para este fin se han implementado diversas estrategias para adaptarse al crecimiento de este tipo de ventas: la creación de plataformas de comercio electrónico, la utilización de redes sociales para promocionar productos y servicios, y la implementación de servicios de entrega a domicilio.

Un desafío

Reconoció que aunque el crecimiento de la venta online presenta desafíos para los comercios tradicionales, también ofrece oportunidades para aquellos que están dispuestos a adaptarse e innovar, lo que se traduce en un aumento de ventas.

“Los comercios que se han sabido adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y que ofrecen una experiencia de compra en línea segura y satisfactoria han podido mantenerse competitivos en el mercado” externó.

Mencionó que el crecimiento de la venta online ha beneficiado a los consumidores, quienes ahora tienen acceso a una mayor variedad de productos y servicios en línea, además, la competencia entre los comercios ha llevado a una mejora en la calidad de los productos y servicios ofrecidos.