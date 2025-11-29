Ventas podrían subir 60 % en diciembre

Debido a la temporada decembrina, fechas en las que las familias realizan más compras, diversos establecimientos preven que sus negocios puedan registrar un aumento en la venta de sus productos por arriba de un 10 y hasta un 60 % en relación a lo ocurrido el año pasado.

Con base en lo señalado por el presidente en la capital de Chiapas de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), Miguel Ángel Blas Gutiérrez, el gremio se alista para esta época del año.

Comentó que en el 85 % de los comercios afiliados, se estima que haya un aumento en ventas y las más beneficiadas serán las micro, pequeñas y medianas empresas.

Temporada decembrina

Los comercios en la temporada decembrina ven un espacio para mejorar los ingresos económicos, y es importante que la población consuma en los establecimientos locales.

“Cada compra contribuye a mantener y generar empleos, así como a dinamizar la economía en el estado”, detalló la Canaco en Tuxtla Gutiérrez.

Uno de los aspectos claves, enfatizó el líder empresarial, es que para incrementar un 60 % de ventas en los negocios se requiere de la intervención de las autoridades para generar seguridad. Con esas acciones se brinda confianza a la población para que puedan hacer las compras, situación que también reflejaría paz y tranquilidad en el estado.

“La seguridad es clave para que las familias salgan a comprar y para que nuestros comercios operen con normalidad. Valoramos el trabajo que se ha venido realizando, tal ejemplo de ello, es que la pasada manifestación a nivel nacional no llegó al estado, esto gracias a las buenas negociaciones del gobernador Eduardo Ramírez”, puntualizó Blas Gutiérrez.

Agregó que los afiliados se preparan con ofertas y estrategias para atraer a los consumidores. “El 60 % planea ofrecer descuentos en tiendas físicas y un 30 % impulsará promociones con pagos con tarjeta”, destacó Blas Gutiérrez.