Ver eclipse directamente podría ocasionar daños

Investigadores y especialistas en salud visual exhortan a la población a no observar de manera directa el eclipse que ocurrirá este sábado 14 de octubre y que será visible en esta región de Chiapas hasta en un 77 por ciento. No atender las recomendaciones podría causar daños a la vista, por lo que sugieren las alternativas seguras para evitar afectaciones en la salud.

En víspera del impresionante fenómeno astronómico, el eclipse solar anular, los expertos exhortan a la población a observar de manera segura este evento natural, que en Tapachula podrá apreciarse al 77 por ciento.

En entrevista, Irene Gálvez Altuzar, tallerista del Centro Cultural de Ciencia y Tecnología de Tapachula, pidió a la población evitar observar el eclipse de forma directa, ya que hacerlo a simple vista podría ocasionar daños irreversibles en los ojos.

Mencionó que la forma segura para ver el eclipse solar anular es través de lentes o gafas especiales y con telescopios que cuenten con filtros especializados y diseñados para ver el sol; incluso, aún con estos equipos la recomendación es no observar el fenómeno por más de 20 segundos.

Señaló que se ha pedido a la población no observar ni usar lentes de sol, porque estos no protegen para ver el astro rey de manera directa; no usar radiografías ni negativos de película como filtros, tampoco es recomendable ver el evento natural a través de la cámara de los celulares.