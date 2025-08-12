Verano de aprendizaje y diversión en el MUCH

Las vacaciones de verano se convirtieron en una experiencia única para 140 niñas, niños y jóvenes que participaron en los Talleres de Verano 2025 del Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología (MUCH) y el Planetario Tuxtla. Durante tres semanas, las y los asistentes exploraron el mundo de la ciencia, la tecnología y la astronomía a través de actividades lúdicas, experimentos y proyectos interactivos. El programa incluyó desde observaciones astronómicas hasta dinámicas de programación básica, pasando por talleres de luminiscencia y cartografía. Estas actividades no solo buscaron enseñar conceptos, sino también despertar la curiosidad y fomentar el pensamiento crítico en las nuevas generaciones.

“Queremos que cada niña, niño y joven que cruza estas puertas se lleve una experiencia que lo motive a seguir explorando y creando. Nuestro compromiso es mantener estos espacios como referentes de divulgación científica en el sureste del país”, destacó Jovani Salazar, director de la Agencia Digital Tecnológica del Estado (Aditech).

Personal del MUCH y del Planetario Tuxtla coincidieron en que este tipo de iniciativas forman parte de una estrategia permanente para acercar el conocimiento científico a la sociedad chiapaneca, y reiteraron que concluido el ciclo 2025, ya se trabaja en la planeación de la próxima edición para el verano de 2026.