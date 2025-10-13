Verbena Agrocomercial impulsa el consumo local

El presidente municipal Ángel Torres Culebro encabezó la Tercera Edición de la Verbena Agrocomercial 2025, organizada por la Secretaría de Economía Municipal, a cargo de Zayna Andrea Gil, en el parque de la colonia Terán, con lo que se reafirma el compromiso del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez por impulsar el consumo local.

En este marco, el alcalde capitalino destacó la importancia de seguir respaldando a productores y emprendedores locales.

Espacios de comercio

Durante la jornada, las y los asistentes pudieron disfrutar de una amplia variedad de alimentos, artesanías y productos agroindustriales, reflejo del talento y la creatividad que caracteriza a la capital chiapaneca. Este tipo de espacios no solo promueven la compra local, sino que también generan redes de colaboración y oportunidades para que pequeños productores logren mayor visibilidad y crecimiento.

El Gobierno Municipal, que encabeza el alcalde Ángel Torres, reitera su compromiso de continuar promoviendo estrategias que impulsan y fortalecen la economía agropecuaria local.