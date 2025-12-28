Verifica ERA mejora de camino Comitán-Pujiltic

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la supervisión de la obra de conservación del camino Comitán–La Mesilla–Pujiltic, proyecto que contempla una inversión superior a los 19 millones de pesos (mdp) para la rehabilitación integral de 57 kilómetros de tramos aislados, en beneficio de más de 158 mil habitantes.

Durante el recorrido, el mandatario destacó que su administración mantiene el impulso a proyectos de infraestructura vial que contribuyan a mejorar la conectividad entre municipios, así como a fortalecer las actividades sociales, económicas, comerciales y turísticas en distintas regiones del estado.

Beneficiarios

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruíz Morales, explicó que los trabajos en esta importante vía de comunicación incluyen terracerías, obras de drenaje, pavimentación y señalamiento. Detalló que esta intervención beneficiará a habitantes de diversos municipios, al tratarse de una carretera con alta afluencia y movilidad de transporte.

Por su parte, el diputado local Luis Eduardo Gordillo Gordillo resaltó la relevancia de esta obra carretera, al señalar que se trata de una vía estratégica que conecta a la región de Comitán con Tuxtla Gutiérrez y que registra un elevado flujo vehicular, especialmente durante la temporada vacacional. Añadió que la atención a las rutas de conexión regional fortalece la movilidad y contribuye al desarrollo de las y los chiapanecos.

El presidente municipal de Tzimol, Víctor Alfonso Gordillo Morales, reconoció al Gobierno del Estado por la rehabilitación de esta vialidad y enfatizó que estas acciones fortalecen la conectividad regional, impulsan la actividad comercial, optimizan el transporte y mejoran la movilidad, en beneficio de la ciudadanía y del desarrollo económico de la zona.

En esta supervisión acompañaron al gobernador la señora Sofía Espinoza Abarca; el coordinador general ejecutivo de la Secretaría de Turismo estatal, Segundo Guillén Gordillo; así como comisariados ejidales y habitantes de las comunidades beneficiadas.