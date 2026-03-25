Verifica los CFDI a tu nombre

Al estar próximo el período para que las personas físicas presenten su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), este sector debe estar atento en caso de que localice en la información precargada comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) de patrones desconocidos o podrían haber problemas con el fisco.

En los últimos años, varios contribuyentes han reportado que en su información precargada se encuentran CFDI que desconocen, de empresas o patrones con los que nunca tuvieron relación laboral, por lo que deben ser borrados y en su caso reportados para que no se repita en años posteriores.

Investigación

Es posible acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) o directamente al SAT para reportar esta situación e iniciar el proceso correspondiente, por el cual se busca al supuesto emisor, que debe identificar si existe o no relación laboral con el contribuyente, y de no haberla, se cancelan.

La Prodecon ha detectado prácticas indebidas por parte de retenedores que son desconocidos para los empleados, jubilados y pensionados, con la intención de aminorar su carga tributaria, simulando que tienen una relación laboral, emitiendo diversos comprobantes fiscales, por concepto de sueldos y salarios.

Apoyo

La Prodecon apoya a los contribuyentes que estén obligados a presentar su declaración anual, tanto personas morales como físicas, para que conozcan las herramientas, los elementos e información que deben recabar para cumplir de forma correcta con su obligación.

Deben tener cuidado con los CFDI que presentan porque podrían generar una inconsistencia, desde un patrón o proveedor que omitió expedirlo o cancelarlo, o bien, que tengan errores en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o en el modo de pago.