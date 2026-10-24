Verificaciones grabadas para evitar extorsión

La Secretaría de Salud de Chiapas anunció nuevas acciones de verificaciones sanitarias y se harán grabaciones, a fin de promover la transparencia en el servicio y evitar los actos de extorsión.

Recientemente el titular de la dependencia estatal, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, se reunió con un sector del empresariado en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, a fin de ordenar la prestación de bienes y servicios.

La idea es “trabajar en unidad con la finalidad de ordenar y transparentar la prestación de bienes y servicios, para evitar riesgos sanitarios en la población”.

Prioridad

La protección contra riesgos sanitarios es ahora una área prioritaria y la instrucción estatal es que cumpla de manera estricta con la normativa sanitaria.

“El gobernador me pidió puntualmente transparentar todos los procesos de la Secretaría y nuestra función es estar del lado de las y los comerciantes y empresarios, por eso la reunión de hoy con ustedes es, la primera de muchas, con el compromiso de mantener un diálogo permanente”, remarcó el secretario Salud.