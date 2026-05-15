Verifican fallas en obra de pavimentación

Tras las denuncias públicas que hicieron vecinos de la calle Diagonal Las Delicias sobre las deficiencias de la obra de pavimentación que se realiza, tanto el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam) como personal de Obras Públicas, han verificado la situación a través de un recorrido realizado este jueves junto a los habitantes.

En la visita de Obras Públicas, Laura Coronel, representante de la calle, les indicó dónde estaban las fugas, así como las tomas clandestinas que el actual contratista ha hecho en presunta colusión con otro grupo de vecinos.

Acuerdo de cabildo

Durante un diálogo entre las partes, el contratista argumentó que el grupo de vecinos al que ha atendido le ha mostrado un acuerdo de cabildo que, señaló, han respetado.

Por su parte, Laura Coronel, quien está avalada por el ayuntamiento como representante a través del nombramiento y sello, indicó que, si la situación continúa y no se arreglan los imperfectos de la pavimentación, se negará a recibir la obra.

Vecinos también denunciaron frente al personal de la dependencia que los trabajadores han empezado a molestar a menores y a mujeres, lo que, indicaron, podrían ser actos de acoso.

El personal que hizo la visita aclaró que los trabajadores no forman parte del municipio, sino que son trabajadores subcontratados por la empresa responsable de la obra. Pese a esto, pidieron disculpas a los habitantes por las molestias.

Asimismo, realizaron una llamada de atención para que el contratista realice las adecuaciones necesarias, de lo contrario, la situación podría escalar.