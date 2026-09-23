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Verifican limpieza en panteones de Tapachula

Septiembre 23 del 2026
Se busca evitar que existan recipientes en los que se pueda acumular agua en donde se reproduzcan los insectos. Rafael Victorio / CP
Se busca evitar que existan recipientes en los que se pueda acumular agua en donde se reproduzcan los insectos. Rafael Victorio / CP

Ante la temporada de lluvias y para prevenir el surgimiento de zancudos, promotores de salud realizan verificaciones en los panteones de la región del Soconusco. 

La finalidad es evitar que existan floreros, maceteros y recipientes que puedan acumular agua, en donde se reproduzcan los insectos transmisores de enfermedades, como el dengue, zika y chikungunya. 

La Jurisdicción Sanitaria VII dio a conocer que también se supervisa la eliminación de maleza, ya que también se acercan las festividades del Día de Muertos y se quiere que los camposantos se encuentren limpios y seguros. 

Acciones

Brigadas de esa dependencia, tras las verificaciones, hacen recomendaciones a las autoridades municipales para fortalecer las acciones preventivas y garantizar la salud de las personas que acuden a los panteones. 

En los recipientes en los que se acumula agua se reproduce el zancudo Aedes aegypti, por lo que las verificaciones van encaminadas a la prevención. 

Las inspecciones se iniciaron en el panteón Jardín de Tapachula, aunque se efectuarán en todos los de la región del Soconusco, puntualizó.

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