Verifican limpieza en panteones de Tapachula

Ante la temporada de lluvias y para prevenir el surgimiento de zancudos, promotores de salud realizan verificaciones en los panteones de la región del Soconusco.

La finalidad es evitar que existan floreros, maceteros y recipientes que puedan acumular agua, en donde se reproduzcan los insectos transmisores de enfermedades, como el dengue, zika y chikungunya.

La Jurisdicción Sanitaria VII dio a conocer que también se supervisa la eliminación de maleza, ya que también se acercan las festividades del Día de Muertos y se quiere que los camposantos se encuentren limpios y seguros.

Acciones

Brigadas de esa dependencia, tras las verificaciones, hacen recomendaciones a las autoridades municipales para fortalecer las acciones preventivas y garantizar la salud de las personas que acuden a los panteones.

En los recipientes en los que se acumula agua se reproduce el zancudo Aedes aegypti, por lo que las verificaciones van encaminadas a la prevención.

Las inspecciones se iniciaron en el panteón Jardín de Tapachula, aunque se efectuarán en todos los de la región del Soconusco, puntualizó.