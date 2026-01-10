Verifican pavimentación de más de 500 metros

Tras una visita de seguimiento a los trabajos de pavimentación de más de 530 metros lineales en la colonia La Condesa, el presidente Ángel Torres, junto a vecinas y vecinos, constató que la obra registra un avance del 60 %, misma que progresa de acuerdo con los tiempos programados.

La obra, ubicada en la avenida Tulipanes entre las calles Las Anonas y El Naranjo, pronto será una realidad, pues se trabaja a marchas forzadas para que pronto sea una vialidad digna, segura y de calidad, pero sobre todo, sea una realidad en beneficio de familias de la zona.

Beneficios

Asimismo, Ángel Torres sostuvo que la obra beneficiará a las y los adolescentes del Colegio de Bachilleres de Chiapas, plantel 236, a niñas y niños de escuelas primarias, así como a miles de habitantes de la zona.