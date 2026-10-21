Vía Tuxtla-SCLC es una trampa mortal

La carretera Tuxtla-San Cristóbal “se ha convertido en una trampa mortal”, denunció el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Rubén Antonio Zuarth Esquinca, quien presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades correspondientes y al Congreso de la Unión a exigir a la Concesionaria de Autopistas del Sureste (CAS), del grupo español Aldesa, un informe sobre el estado actual de la supercarretera.

En su intervención, el legislador -presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso del Estado- señaló que la vía presenta condiciones graves: “Una vía oscura, sin señalización, con poco mantenimiento, sin alumbrado, sin vigilancia y con una concesionaria que cobra y cobra muy bien, pero que no cumple”.

Accidentes

Zuarth Esquinca recordó que en los recientes accidentes han perdido la vida chiapanecos, entre ellos un bombero que “como siempre salió a salvar vidas, pero perdió la suya”.

Asimismo, señaló que todavía hay personas hospitalizadas luchando entre la vida y la muerte.

“No es un accidente aislado. Son decenas de accidentes en los últimos meses. Son vidas que se han perdido, son chiapanecos que ya no están. ¿Y saben qué es lo más indignante? Que todos sabíamos que esto iba a pasar. Todos lo advertimos. Los medios lo documentaron. Los colectivos lo denunciaron. Y la Comisión que me honro en presidir lo señaló una y otra vez, pero nadie hizo nada”, expresó.

El diputado apuntó directamente a Aldesa: “A esa empresa se le entregó una concesión en una autopista federal para que la operara, la conservara y la mantuviera segura. Y lo que ha hecho es convertir la seguridad en un negocio privado”, señaló.

Agregó que: “Cobra el peaje, sí lo cobra, pero no invierte en señalización horizontal, no invierte en señalización vertical, no invierte en iluminación y no invierte en auxilio vial. Y mientras ellos no cumplen, el pueblo de Chiapas pone los muertos”.

Puntos

El legislador detalló los tres puntos de su proposición: Que el Congreso de la Unión, a través de sus comisiones de Infraestructura y de Comunicaciones y Transportes, solicite de inmediato a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario y Carretero la revisión integral técnica, administrativa y financiera de la concesionaria en el tramo Tuxtla-San Cristóbal.

Que se informe cuántos accidentes han ocurrido en los últimos tres años y en qué condiciones está la carpeta asfáltica, la señalización, la iluminación y el servicio de auxilio, y si la beneficiaria ha cumplido o no con su título de concesión.

Y que si no ha cumplido, que se apliquen las sanciones que la ley prevé y que mientras tanto se garantice de inmediato la inversión en señalización, iluminación, mantenimiento y vigilancia permanente.