Viajan para atender necesidades de Polos de Desarrollo

Chiapas y en particular la ciudad de Tapachula se prepara para atender y preparar al capital humano especializado y certificado que atenderá necesidades que surjan de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebis).

A través de la Secretaría de la Frontera Sur, dirigentes de los diferentes Colegios de Ingenieros, arquitectos y especialistas sostuvieron una reunión visionaria.

Acuerdos

En la reunión se estableció que el objetivo de este encuentro es fortalecer el desarrollo socioeconómico de la frontera sur y consolidar los polos del bienestar en Chiapas.

Ante ello, una comitiva de representantes de colegios profesionales viajó a Tuxtla Gutiérrez a bordo de Aerobalam, la nueva aerolínea estatal que mejora la conectividad entre Tapachula y la capital del estado.

Entre los asistentes se encuentran Carlos Siles, subdelegado de la Frontera Sur; Shandy Rodríguez Castillo, del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa; Luis Alberto Roblero Gonzáles, del Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula; Ernesto Hernández López, del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas; Emmanuel Ramos Bremerman, presidente del Colegio de Arquitectos de Chiapas, así como Sheyla Horita Ocampo, directora del Clúster Agroindustrial de Chiapas.

Agenda

Esta comitiva, de acuerdo a su agenda, sostendrá una reunión con la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, donde abordarán propuestas y estrategias para impulsar el crecimiento económico, la infraestructura y el desarrollo regional de la frontera sur.

Por su parte, Carlos Siles destacó que este encuentro es posible gracias a la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha priorizado la conectividad aérea entre Tapachula y Tuxtla Gutiérrez como pieza clave para dinamizar la economía estatal.

Asimismo, subrayó la importancia de los colegios profesionales, ya que “garantizan el ejercicio de la profesión con calidad y ética”, fortaleciendo la planeación, ejecución y supervisión de proyectos que impactan directamente en el bienestar de la población.