Viajarán para acompañar a familias buscadoras

La delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que viajará la Ciudad de México en diciembre, no irá a “echar rollo, bulla ni relajo”, sino a “cuidar, guardar y proteger a las familias buscadoras”, afirmó el subcomandante Moisés.

“No vamos a pasear. Vamos a abrazarlas si quieren, y si no, pues también vamos para oír su palabra”, dijo, al tiempo de aseverar que “tenemos que ver por cuidarlas porque en su corazón tienen palabras fuertes, duras, que enseñan y orientan en la lucha por la vida”.

Subrayó que “sabemos que hay gente que está mal hablando de la gira. Dividen, quieren decir quién sí y quién no puede reunirse con nosotros, o sea que quieren dejar fuera a otros grupos porque no se llevan y cosas así. Ahí después, otro día, el capitán Marcos les va a decir de eso hasta con nombres”.

Contingente

En un comunicado difundido este domingo, señaló que toda la delegación de mil 530 integrantes del EZLN está “completa, sea en las partes en que nos organizamos, nos preparamos para marchas si es que hay o para mítines que les dicen. En esas marchas, si es que se hacen, nuestra principal preocupación no es el rollo que digamos, sino cuidar, guardar y proteger a las familias buscadoras”.

Resaltó que “sabemos que aprenderemos porque llevamos nuestra libreta y nuestro lapicero. Y hasta computadoras y tabletas y celulares.Y van compañeras que les decimos ‘Tercias Compas’ que le saben a eso de la cámara, la grabación, la edición y la transmisión de los encuentros. Pero lo más importante es que llevamos la cabeza, el corazón y las tripas con ganas de aprender”.

Moisés sostuvo a las “compañeras familias buscadoras”, que “seguimos preparándonos para el viaje que haremos para conocerlas, escuchar y aprender de sus dolores y resistencia. Y para guardar su palabra en nuestros corazones y en nuestra memoria. Esperamos, de veras, aprender mucho de ustedes”.

Les expresó que “acá donde estamos concentrados, de repente llueve mucho y hace frío. Está bien para quienes vienen en tierras frías, pero los de tierra caliente, pues sufren un poco porque no están hallados, a la lluvia todos estamos bien hallados, porque de por sí acá en las montañas del sureste mexicano llueve mucho. Montaña adentro, en las lomas y la selva, llueve hasta cuando no llueve”.