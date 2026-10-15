Viajeros recorren museos y centro culturales

Turistas extranjeros que arribaron a Chiapas en cruceros recorrieron diversos centros culturales de la zona.

Fue el pasado miércoles cuando, con mil 933 pasajeros a bordo y 869 tripulantes, arribó a Puerto Chiapas el crucero Eurodam, de la naviera Holland America, siendo el tercero en llegar a Chiapas durante esta segunda temporada.

El grupos tras descender de la embarcación visitó el centro histórico de Tapachula y Tuxtla Chico.

Sitios predilectos

Uno de los guías, Pablo Méndez, explica que entre las rutas preferidas se encuentran el Museo Regional del Soconusco, el Museo de Tapachula, la iglesia de San Agustín, los murales del Palacio Municipal, así como la zona arqueológica Izapa en Tuxtla Chico.

También destaca la ruta del chocolate, en donde se realiza la elaboración de la bebida tradicional, la del café y la del banano, tres cultivos importantes de la región.

El crucero Eurodam procedía de las Bahías de Huatulco en Oaxaca y lleva como próximo destino Puerto Quetzal, en Guatemala.